Schon am Mittwoch purzelten die Rekorde: Knapp über 44 Grad wurden in Woodland Hills im Nordwesten von Los Angeles gemessen, so viel wie noch nie im August. Kaum weniger waren es ein paar Kilometer weiter östlich in Burbank, ein Allzeithoch für dieses Datum. In Lancaster, anderthalb Autostunden nördlich von Downtown Los Angeles zeigte das Thermometer 109 Grad Fahrenheit, das entspricht rund 43 Grad Celsius – Rekord eingestellt.