Was sollte ich tun?

Als Joschka Fischer noch in Hessen aktiv war, gab es Ozonalarm. Der wäre sehr wichtig, weil es in den Hitzegebieten katastrophal hohe Werte gibt mit gravierenden Folgen für die Gesundheit von Menschen, die draußen anstrengende Dinge tun. Die Ozonwerte sind – wie die Temperatur – am Abend am höchsten. Statt zwischen 16 und 22 Uhr zu joggen, könnte man gleichwertig auch eine Stange Zigaretten rauchen. Ein Tempolimit würde gegen die hohen Ozonwerte sehr helfen, aber »Freiheit« ist sicher wichtiger als die Verhinderung irreversibler Lungenschäden.