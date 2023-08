Klagenfurt, Österreich

Schweres Durchkommen in Österreich – noch immer kämpfen sich Bewohner und Besucher im Süden des Landes durch die Wassermassen.

Kuehnsdorf, Österreich

Drohnenaufnahmen zeigen das Ausmaß der Überschwemmungen. Ganze Landstriche in Kärnten stehen nach dem Starkregen unter Wasser. Zwar hat der Regen in den betroffenen Gebieten im Süden des Landes seit Samstag nachgelassen – doch noch gibt es keine Entspannung. Insgesamt wurden Zivilschutzwarnungen für neun Gemeinden herausgegeben. Jetzt warnt die Feuerwehr davor, dass mehrere völlig ausgeweichte Hänge drohen, abzurutschen. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz, die Bewohner nach den Erfahrungen am Wochenende verunsichert.

Klagenfurt

Gabriele, Bewohnerin

»Ich war gestern Abend im Kino und als ich nach Hause kam, schrieb meine Freundin, dass es in Fichtringen eine Zivilschutzwarnung gab und ich nichts davon wusste. Dann konnte ich fast nicht schlafen und um halb vier bin ich aufgestanden und in die Tiefgarage gegangen, die schon fast unter Wasser steht – komplett. Ich wohne seit über zwanzig Jahren hier, so eine Situation hatten wir noch nie.«

Wegen der drohenden Rutschungen wurden in Kärnten aus Vorsicht mindestens 40 Häuser und Wohnungen, vor allem in Hanglagen, geräumt.

Auch im Nachbarland Slowenien herrscht weiter Sorge wegen möglicher Erdrutsche. Zwar gingen die Wasserpegel an den Flüssen teils zurück oder blieben stabil. Aber die hohe Bodenfeuchtigkeit mache Erdrutsche derzeit wahrscheinlicher.

Im Norden und Westen des Landes hatten die Unwetter zu Überschwemmungen und Stromausfällen geführt. Nahezu alle regionalen Straßen im Norden sowie einige Bahnstrecken waren gesperrt, etwa 16 000 Haushalte waren ohne Strom. Hunderte Menschen mussten aus den betroffenen Dörfern in Sicherheit gebracht werden.

Nazarje, Slowenien

Die Bewohner der slowenischen Stadt Nazarje begannen am Samstag mit der Beseitigung des Schlamms. Diese Restaurantbesitzerin hatte versucht, mit Sicherheitsvorkehrungen gegen das Hochwasser vorzusorgen, doch es hatte nichts genützt.

Vikija Jericek, Restaurantbesitzerin

»Dies ist das erste Mal, dass es so schlimm war. 1990 gab es schon einmal Unwetter, aber da waren die Wassermengen nicht so groß. Jetzt ist es furchtbar; wir haben sogar einen Wasserschutz an den Türen angebracht, aber nichts hat geholfen, alles wurde vom Wasser niedergerissen, es war schrecklich.«

Zwei Drittel des Landes sollen vom Hochwasser betroffen sein.

Nick Jug, Bewohner Nazarje

»Ist es das erste Mal? So etwas ist noch nie passiert, soweit ich mich erinnern kann.«

Die Behörden in Slowenien bezeichnen die Überschwemmungen als die «größte Naturkatastrophe seit Jahrzehnten». Auch das Nachbarland Kroatien bereitet sich nun auf eine Flutwelle vor.