Höxter Stichflamme aus Feuersäule erfasst Geburtstagsgesellschaft – 53-Jähriger tot

Terrassenfeuer außer Kontrolle: Nach einer Verpuffung einer Ethanol-Feuersäule während einer Geburtstagsfeier ist im nordrhein-westfälischen Höxter ein 53 Jahre alter Mann gestorben. Der am Freitagabend in eine Spezialklinik eingelieferte Mann sei dort in der Nacht zu Sonntag gestorben, teilte die Polizei in Höxter mit.