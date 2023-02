Hohe Warnstufe in den Alpen Schneepflugfahrer tot aus Lawine geborgen

Am Sonntag wurde in St. Anton am Arlberg nach Angaben der Behörden die Suche nach einem 29-jährigen Skiführer und seinem 33 Jahre alten österreichischen Gast fortgesetzt. Wegen der hohen Lawinengefahr war die Suche am Vortag unterbrochen worden. Ebenfalls am Arlberg wurde am Samstag ein 15-jähriger Wintersportler nach einem Lawinenabgang abseits der Piste nach einer Viertelstunde unter dem Schnee lebend geborgen und ins Krankenhaus geflogen. Auch im Bezirk Kitzbühel wurde ein 15-Jähriger von einer Lawine mitgerissen und schwer verletzt.