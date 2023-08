Bei einem Unfall mit einem Mähdrescher im Landkreis Rostock ist ein Mann mit beiden Beinen in die Maschine geraten und schwer verletzt worden. Der 25-Jährige bemerkte am Samstagnachmittag in Hohen Luckow beim Entleeren des Bunkers der Landmaschine, dass eine Zuführung mit Getreide verstopft war, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte .