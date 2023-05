Rettungskräfte brachten den Mann und die Jugendliche in Kliniken. Wie weit der Traktor genau gerollt ist, war zunächst nicht bekannt. Gegen den Senior wird einer Sprecherin zufolge ermittelt.

An dem Leichtkraftrad der 16-Jährigen entstand laut Polizeimitteilung ein Schaden in Höhe von circa 3000 Euro. Der Sachschaden an dem Traktor wird auf etwa 500 Euro beziffert. Die Schäden an den Weinreben sowie der Verdrahtung dürften sich auf mehrere Tausend Euro belaufen, teilte die Polizei mit.