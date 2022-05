Holocaust-Überlebende Margot Friedländer erhält Ehrendoktorwürde der FU Berlin

Friedländers Impuls sei so wichtig in einer Zeit, »in der sich einerseits immer weniger Zeitzeugen des Holocaust noch zu Wort melden und in der sich andererseits die Zusammensetzung der Gesellschaft rapide verändert«, zitiert die Hochschule aus der Laudatio. Jeder und jede könne zu einem sekundären Zeugen werden. Aber junge Menschen müssten dazu auch ermutigt, ermächtigt und gebildet werden. »Hier haben die Schulen und Universitäten eine Mitverantwortung«, so Assmann.