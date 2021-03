Als Vater im Homeschooling Icon: Spiegel Plus Ich will ein Zeugnis!

Ein Frontbericht von Arno Frank

In der Coronakrise bin ich – wie viele Eltern – zum Hilfslehrer geworden. Wäre ich darin nicht so schlecht, würde ich ein Honorar fordern. So will ich nur eines: Noten für meine Leistungen.