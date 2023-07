In Honduras glaubt man, mit der Rückkehr in die Vergangenheit die allgegenwärtige Gewalt eindämmen zu können. Kritiker führen an, dass ein solcher Schritt kaum mehr als Kosmetik ist, weil er die Ursachen der Gewalt nicht angeht.

»Ein neues Gefängnis ist völlig nutzlos, wenn man nicht zuerst die Kontrolle über die anderen wiedererlangt, die man bereits hat«, sagt Tiziano Breda, Lateinamerika-Experte am italienischen Instituto Affari Internazionali. »Kriminelle Banden haben in ihrer Geschichte immer wieder gezeigt, dass sie sich anpassen können.« Langfristig könnten nur eine Bekämpfung der Korruption, eine Entmilitarisierung und eine bürgernahe Polizeiarbeit die Ursachen der Bandengewalt bekämpfen, so Breda.