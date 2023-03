In Hongkong ist am späten Donnerstagabend ein Feuer auf einer Wolkenkratzer-Baustelle in einem beliebten Einkaufsviertel ausgebrochen. Etwa 170 Menschen seien aus umliegenden Gebäuden evakuiert worden, teilten die Behörden mit. Feuerwehrleute kämpften demnach bis in den Morgen gegen die Flammen in dem Sanierungsprojekt im Bezirk Tsim Sha Tsui.