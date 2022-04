Am Samstagnachmittag hat es in Gewässern rund 300 Kilometer östlich vor der Küste Hongkongs eine Explosion auf einem Öltanker gegeben. Das bestätigte die Seenotrettungsleitstelle in Hongkong (HKMRCC) gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Demnach sei ein Feuer nach der Explosion ausgebrochen. Es sei inzwischen gelöscht, meldete die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Radio Television Hong Kong (RTHK).

Bei der Explosion wurde ein Mensch getötet und sieben weitere verletzt. Vier der Verletzten seien laut RTHK in einem kritischen Zustand. Der staatliche Flugdienst schickte zwei Hubschrauber mit Ärzten an Bord zu dem Tanker, um die Verletzten in ein Krankenhaus in der Stadt zu transportieren.