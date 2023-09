»Schwarze Warnung« herausgegeben Hongkong verzeichnet stärkste Regenfälle seit 1884

Straßen verwandelten sich in reißende Flüsse, U-Bahnen wurden überflutet: In Hongkong fiel in einer Stunde so viel Wasser vom Himmel wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen – und es könnte weitergehen.