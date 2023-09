SPIEGEL-Gespräch mit Vater und Tochter Seehofer »Manche deiner Freunde wählen CSU?« – »Nee, das jetzt auch nicht«

Horst Seehofer war Ministerpräsident und mehrmals Bundesminister für die CSU. Seine Tochter Susanne will mit der FDP in den Bayerischen Landtag einziehen. Was ist der Reiz und was der Preis von Politik?