Mara erlitt Fehlgeburt

Vor der Geburt verriet Mara in einem Podcast, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hatte, bevor sie mit ihrer Tochter schwanger wurde. »Ich war so aufgeregt, aber auch traurig, dass wir nicht so aufgeregt waren wie beim ersten Mal, denn es war klar, dass es eine ganz andere Dynamik war«, erklärte sie, als sie erfuhr, dass sie nach dem Verlust wieder schwanger war.

Der 36-jährige Bell hat bereits einen Sohn aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Evan Rachel Wood, von der er sich 2014 scheiden ließ.