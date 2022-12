Dass die Temperaturen in Texas in der vergangenen Woche unter den Nullpunkt fielen, war nicht nur für die Menschen ein Schock: Hunderte Fledermäuse erlitten einen Kälteschock und verloren ihren Halt unter der Waugh Bridge in Houston. Sie purzelten auf den Boden und wurden einzeln von Mitgliedern der Houston Humane Society aufgesammelt.