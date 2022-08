Hungersteine in Rhein, Weser, Elbe »Wenn du mich siehst, dann weine«

Die Sonne brennt, es regnet kaum, die Pegel der Flüsse sinken. Und so kommen in vielen deutschen Flussbetten Steine und Felsen mit Inschriften zum Vorschein, die sonst vollkommen von Wasser bedeckt und nur bei extrem niedrigen Pegeln sichtbar sind. Diese sogenannten Hungersteine zeigen mit eingemeißelten Inschriften Dürrejahre an, manche warnen auch vor den Folgen des Wassermangels: »Wenn du das hier liest, dann weine«, lautet eine Inschrift.