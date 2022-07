Hurghada in Ägypten Opfer der Haiattacke war ehemalige Tiroler Grünenpolitikerin

Medizinischen Kreisen zufolge war Elisabeth S. mit einem Ägypter verheiratet und lebte in Hurghada am Roten Meer. Sie habe in niedrigem Wasser geschnorchelt, als ein Hai sie angriff, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Touristen verfolgten die Szene vom Strand und von einem Steg aus. Ein Video zeigt, wie die Frau versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Unterdessen versuchen Männer vom Steg aus, sie mit einem Seil aus dem Wasser zu ziehen.