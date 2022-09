Überflutete Straßen und Stromausfälle: Der Hurrikan »Fiona« wütet in der Karibik. Im Ferienort Punta Cana in der Dominikanischen Republik stürzten Strommasten und Bäume um, Straßen wurden blockiert. Mehr als 12.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen und sich in Sicherheit bringen. Die Behörden berichten von einem Todesopfer durch die Folgen des Sturms.

»Fiona« erreichte bisher Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde. Meteorologen gehen davon aus, dass der Hurrikan an Stärke gewinnen wird. Er sei auf dem besten Weg, sich zu einem Sturm der Kategorie 3 zu entwickeln, mit bis zu 180 Kilometern pro Stunde Windgeschwindigkeit, so das US-amerikanische Hurrikan-Zentrum. Damit wäre Fiona der erste »schwere Hurrikan« der Saison.

Bereits am Sonntag hatte »Fiona« in Puerto Rico schwere Schäden angerichtet. Auf der Karibikinsel mit ihren über drei Millionen Bewohnern brach das Stromnetz zusammen, heftiger Regen sorgte für Überschwemmungen und Erdrutsche. 800.000 Menschen waren von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten. Am Montag konnten die Behörden die Stromversorgung für rund 100.000 Menschen wiederherstellen.

US-Präsident Joe Biden erklärte den Ausnahmezustand für Puerto Rico und entsandte Rettungskräfte in das US-Außengebiet.

Meteorologen gehen davon aus, dass »Fiona« in nordwestlicher Richtung weiterziehen und weite Teile der US-Ostküste verschonen wird. Am Dienstag wird der Hurrikan voraussichtlich zunächst über einen Teil der Turks- und Caicosinseln hinwegziehen. Danach steuert »Fiona« auf die Bermudas zu. Hier bereiten sich die Menschen derzeit auf die Ankunft des Sturmes vor.