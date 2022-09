Der Wirbelsturm hatte über dem Atlantik an Kraft gewonnen und war auf dem Weg nach Puerto Rico zu einem Hurrikan hochgestuft worden: »Fiona« ist auf Land getroffen.

Dies gab das US-Hurrikanzentrum in Miami im Bundesstaat Florida am Sonntag bekannt. Demnach seien die Windgeschwindigkeiten seit dem Morgen kontinuierlich gestiegen. »Fiona« erreichte dann die Südwestküste der Karibikinsel Puerto Rico in der Nähe von Punta Tocón mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern.