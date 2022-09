Bis Dienstag werden auf Kuba »lebensbedrohliche Sturmfluten, Orkanböen, Sturzfluten und mögliche Erdrutsche« erwartet, erklärten die Meteorologen . Der Hurrikan soll dann möglicherweise mit Stärke 4 weiter in Richtung der Westküste Floridas ziehen. Dort warnen die Expertinnen und Experten ab dem Mittwoch vor Sturmfluten. Das Risiko sei zwischen den Städten Fort Myers und Tampa am größten. Es werden ab dem späten Dienstagabend (Ortszeit) Winde in Orkanstärke erwartet.