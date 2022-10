North Port, Florida, nach Hurrikan »Ian«. Hunderte Menschen sitzen in der teils überfluteten Stadt in ihren Häusern fest. Nur wer ein Boot besitzt, hat die Chance, das eigene Grundstück zu verlassen. Alle anderen sind auf Menschen wie Andrew Etheridge angewiesen. Der freiwillige Helfer versucht auf eigene Faust, Menschen aus dem Überflutungsgebiet zu evakuieren.

Andrew Etheridge, Freiwilliger:

»Das ist die siebte Familie, die wir seit gestern Abend aus ihren Häusern geholt haben. Es ist schwieriger, als wir dachten.«

Aus der Luft wird deutlich, warum sich die Bergungen schwierig gestalten – das Wasser steht meterhoch. Den Behörden in Florida sind bisher 23 Todesfälle in Folge des Sturmes bekannt. Viele der Opfer seien ertrunken, heißt es. Etwa 10.000 Menschen würden noch vermisst. Die meisten von ihnen befänden sich wahrscheinlich in Notunterkünften – oder seien ohne Strom und könnten nicht auf sich aufmerksam machen.

Vielerorts stehen Einwohnerinnen und Einwohner in den Trümmern ihrer Häuser und Geschäfte.

Tammy Clementine, Anwohnerin:

»Es war furchtbar. Alles im Haus ist einfach umgefallen: der Kühlschrank, die Fernseher, alles nagelneu. Eine brandneue Wohnzimmergarnitur, gerade erst gekauft. Das war alles nicht versichert. Ich habe eine Versicherung für mein Auto. Aber das Haus war zu alt, sie wollten es nicht versichern.«

Die Schäden in Florida werden bisher auf 25 bis 45 Milliarden Dollar geschätzt. Die Zahl dürfte aber noch steigen.

O-Töne:

Wir sind im Vereinshaus, falls Sie auch kommen möchten.

Ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich suche mir erst einmal ein Paar Schuhe.

Wir haben alles verloren.

Ja, ich auch. Alles, außer unser Leben.

Vor den Supermärkten bildeten sich am Freitag lange Schlangen. Die Menschen versuchen sich mit dem Nötigsten zu versorgen.

Leonardo Cardi, Anwohner:

»Ich kam gestern hierher und mir wurde gesagt, dass sie um 8 Uhr öffnen würden. Also habe ich zugesehen, dass ich um spätestens 7 Uhr in der Schlange stand. Jetzt hab ich alles, es ist kurz nach 9 Uhr.«

Wer nichts mehr hat und es kann, verlässt das Katastrophengebiet. Auf einem Interstate Highway, der aus dem schwerstbetroffenen Gebiet Richtung Norden führt, bildete sich ein mehr als 15 Kilometer langer Stau. Ersten Tankstellen geht das Benzin aus.

Joe Biden wiederholte sein Versprechen an die Menschen in Florida, die US-Regierung werde sie unterstützen.

Joe Biden, US-Präsident:

»Wir beginnen gerade erst, das Ausmaß dieser Zerstörung zu erkennen. Sie wird wahrscheinlich zu den schlimmsten in der Geschichte des Landes gehören. Die Bundesregierung übernimmt alle Kosten für die Beseitigung der massiven Schuttberge, die der Wirbelsturm in den Bezirken hinterlassen hat. Alles muss weggeräumt werden, damit die Menschen in den Gemeinden mit der harten Wiederaufbauarbeit beginnen können.«

Nachdem Hurrikan »Ian« am Mittwoch auf die Golfküste Floridas traf, zog er weiter nach Georgia und South Carolina. Auch hier sorgte er für Überflutungen. Zwar schwächte sich der Sturm mittlerweile ab, doch der nationale Wetterdienst warnte weiterhin vor heftigen Regenfällen, flutartigen Überschwemmungen und starken Winden.