Hurrikan »Ian« vor Florida »Extrem gefährlich«

Am Dienstag empfinden einige Menschen in Key West, Florida, den Hurrikan Ian noch als kleines Abenteuer. Hier, am südlichsten Punkt der USA herrscht leichtes Hochwasser, wie diese Amateuraufnahmen zeigen. Dabei ist es kein kleines Unwetter, das sich auf Florida zubewegt, sondern ein sehr starker Wirbelsturm, wie diese Satellitenbilder zeigen. Mittlerweile haben die Behörden den Sturm auf Stufe vier von fünf eingestuft, damit gilt er als »extrem gefährlich«.

Auf Kuba hat Ian bereits für Verwüstung und Chaos gesorgt. Der Hurrikan hatte die Karibikinsel am frühen Dienstagmorgen erreicht. Bäume und Stromleitungen stürzten um, Dächer von Häusern wurden abgedeckt.

Doralba Miguel, Anwohnerin:

»Es ist angsteinflößend, das zu sehen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Alles ist zerstört. Schaut euch das an.«

Ana Julia Gomez, Anwohnerin:

»Es war ein Desaster, ich habe so etwas vor diesem Sturm noch nie gesehen.«

Reporter:

»Haben Sie alles verloren?«

Ana Julia Gomez, Anwohnerin:

»Alles, nichts ist übrig, wie Sie sehen können.«

Aber nicht nur Privathäuser sind zerstört, auch die Wirtschaft ist schwer getroffen.

Abel Hernandez, Tabakanbauer:

»Es war ein Desaster. So etwas haben wir noch nie gesehen. Hurrikans ziehen hier immer wieder mal durch, aber nicht in dieser Größe. Er hat unsere Häuser zerstört, die Hütten, in denen der Tabak trocknet, unsere Bauernhöfe, die Obstbäume, alles.«

Die Infrastruktur hat so starken Schaden genommen, dass mittlerweile im ganzen Land Stromausfall herrscht. So lag die Karibikinsel in der Nacht gänzlich im Dunkeln, wie hier die Hauptstadt Havanna. Die Stromversorgung auf Kuba ist generell unzuverlässig, weil das Netz veraltet und marode ist. Leichte Beute für den Hurrikan.

Nun soll der Sturm bald auf Florida treffen – der Bundesstaat bereitet sich darauf bereits vor. Die Sorge ist groß, dass Ian auch hier für große Zerstörung sorgt.

Ron de Santis, Gouverneur von Florida:

»Wenn man sich das Ausmaß der Wellen ansieht, sprechen wir von einer lebensbedrohlichen Gefahr. Wir sprechen in einigen Teilen von einer Höhe von mehr als drei Metern, wenn sie die Küste erreichen. Es wird auch eine extreme Menge an Regen kommen, der Sturm wird für wirklich schwere Überschwemmungen sorgen. Wenn der Sturm auf die Küste trifft, wird er wohl schwächer werden, das stimmt. Aber er wird auch langsamer werden, was bedeutet, dass es heftig regnen wird, während der Sturm im Schneckentempo weiterzieht. Dieser Regen wird sich in verschiedenen Teilen im Südwesten Floridas sehr schnell ansammeln. Diese Gefahren sind also echt. Wir möchten also, dass Menschen die angemessenen Vorkehrungen treffen.«

Für 2,5 Millionen Menschen gelten Evakuierungsanweisungen. Und das Weiße Haus hat bereits umfassende Unterstützung zugesagt.

Joe Biden, US-Präsident:

»Meine Regierung ist in Alarmbereitschaft und bereits dabei, den Menschen in Florida zu helfen. Ich habe Floridas Anfrage für Notfallhilfe sofort zugesagt, als ich sie vom Gouverneur erhalten habe. Und ich habe mein Team angewiesen, vor Ort zu helfen, bevor der Sturm auf Land trifft. Fema [US-Katastrophenschutzbehörde] hat schon jetzt 700 Personen nach Florida geschickt und der Gouverneur hat 5000 Mitarbeiter der staatlichen Nationalgarde aktiviert – und 2000 weitere kommen aus anderen Staaten dazu.«

Viele Einwohner von Port Charlotte, an der Westküste, südlich von Tampa, bereiten sich auch selbst auf den Sturm vor. Einige geben sich entspannt, möchten für alle Fälle aber doch einen vollen Tank haben.

Bruce Henry, Anwohner:

»Wir erleben einen Hurrikan. Menschen drehen durch, wenn ein Hurrikan kommt. Alle fahren los, kaufen Benzin, Wasser, Essen. Sie hamstern das alles, das habe ich schon oft gesehen. Ich lebe hier seit 1985, also schon eine lange Zeit.«

Andere erinnern sich an 2004, als Hurrikan Charley die Region überraschte.

Carlos Marrero, Anwohner:

»Ich glaube, Charley war der stärkste Hurrikan der Port Charlotte und die umliegende Region getroffen hat. Er bewegte sich Richtung Tampa und bog plötzlich in den Hafen von Charlotte ab. Wir haben das also nicht erwartet, niemand war bereit. Und wir haben alle den Preis bezahlt, das passiert also hoffentlich nicht nochmal.«

Am Mittwochabend soll der Sturm auf die Küste Floridas treffen und bis Freitagmorgen durch den Bundesstaat ziehen. Dann wird sich zeigen, wie schlimm Ian tatsächlich wütet.