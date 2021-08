Hurrikan »Ida« US-Südküste rüstet sich für ersten schweren Wirbelsturm des Jahres

Am Sonntag soll der Hurrikan der Stufe 4 in den südlichen US-Bundesstaaten auf Land treffen. Er gilt als »extrem gefährlich«, ähnlich wie »Katrina« vor 16 Jahren. In Louisiana gilt bereits der Ausnahmezustand.