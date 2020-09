Überschwemmungen im Süden der USA Vier Monate Regen in vier Stunden

Die Zerstörung durch Hurrikan "Sally" an der US-Golfküste ist immens: Die Wassermassen verwandelten Straßen in Flüsse, in einem Wohngebiet wurde ein Krokodil gesichtet. Die Schäden gehen in die Milliarden.