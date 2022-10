Wut auf Kuba

Am Dienstag war »Ian« als Hurrikan der Kategorie drei von fünf bereits in Kuba auf Land getroffen und hatte dort schwere Schäden angerichtet. Laut Regierungsangaben starben mindestens drei Menschen. Auch am Freitag waren große Teile des Karibikstaats weiter ohne Strom gewesen. Die Wut auf die Regierung ist groß, Bewohnerinnen und Bewohner gingen am Samstag erneut auf die Straßen.

In der Hauptstadt Havanna errichteten einige Menschen am Abend eine Straßensperre mit umgekippten Müllcontainern. Ein paar Dutzend Teilnehmende demonstrierten an der viel befahrenen Straße Línea auf Töpfe schlagend, weil sie seit fünf Tagen weder Strom noch fließendes Wasser hatten.