Ein 17-jähriger Schüler ist in Nordrhein-Westfalen unter dem Verdacht festgenommen worden, seine Berufsschullehrerin getötet zu haben.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, soll der Verdächtige die 55-Jährige am Nachmittag im Schulgebäude in Ibbenbüren aufgesucht haben. Zu diesem Zeitpunkt sei die Pädagogin allein in einem Klassenzimmer gewesen. Dort soll der 17-Jährige die Lehrerin mit einem Messer angegriffen und getötet haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat stünden ganz am Anfang.