»Einen schönen guten Tag, liebe Gäste, und herzlich willkommen im neuesten ICE der Deutschen Bahn. Sie sind heute die ersten Gäste im ICE 3neo auf seiner Premierenfahrt nach Köln Messe/Deutz. Wir wünschen Ihnen eine schöne Fahrt.«

Mit bis zu 320 km/h reist der ICE 3neo bei seinem ersten offiziellen Einsatz durch das Land, ab dem 11. Dezember soll der Neuling in der Bahnflotte zwischen Dortmund, Köln und Frankfurt am Main und bis nach München rollen. Besonders stolz ist die Bahn darauf, dass der Zug pünktlich fertiggestellt wurde.

Michael Peterson, DB-Vorstand:

»Dieser Zug ist nicht nur ein Rekordzug, was seine Höchstgeschwindigkeit angeht, sondern auch ein Rekordzug in seiner Beschaffung. Wir haben diesen Zug vor zweieinhalb Jahren bestellt, und zweieinhalb Jahre später steht er schon hier. Normalerweise dauert eine solche Beschaffung doppelt so lange. Und trotzdem ist es nicht nur einfach ein Zug von der Stange, sondern ein Zug mit vielen Innovationen und Neuerungen. Und damit haben hier unsere Teams von DB und Siemens was ganz, ganz Tolles auf die Schiene gestellt. Dass wir trotz Pandemie, trotz Lieferketten, Schwierigkeiten, die es in der aktuellen Zeit gibt, pünktlich sogar eine Woche zu früh, liefern.«

Einige der Neuerungen: Mobilfunkdurchlässige Fenster für bessere Handy-Empfang, mehr Türen für schnelleres Ein- und Aussteigen, Steckdosen und Tablet-Halterungen an allen Sitzen.

Mit den geplanten 73 neuen Zügen wächst die ICE-Flotte der Deutschen Bahn bis 2029 auf rund 450 Züge. Ab 2024 soll der Zug dann auch international auf Strecken nach Belgien und in die Niederlande zum Einsatz kommen. Auf seiner ersten Fahrt kommt der Zug gut an.

Kathrin Schmidt, Passagierin:

»Also ich finde es sehr gut. Ich bin eher spontan hier reingerutscht, weil auf jeden Fall auf meiner Strecke zwischen Montabaur und Köln pendele ich täglich. Finde ich sehr gut, dass hier jetzt auch schnellere Züge unterwegs sind und vor allen Dingen auch neuere. Das hat auch was mit einer Wertschätzung den Fahrgästen gegenüber zu tun.«

Vielen Fahrgästen ist vermutlich eines besonders wichtig: dass ihr Zug pünktlich kommt. Der neue ICE soll selbstständig Daten senden, um vorausschauende Wartungen zu ermöglichen – wohl auch, um überraschende Zugausfälle zu minimieren. Die Deutsche Bahn will bis 2030 mehr als 19 Milliarden in neue Züge investieren, mehr als die Hälfte davon in den Fernverkehr.