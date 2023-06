Der Verdächtige im Mordfall um vier getötete Studierende im US-Bundesstaat Idaho soll nach dem Willen der Anklage die Todesstrafe erhalten, sofern er schuldig gesprochen wird. Über diese Absicht informierte die Staatsanwaltschaft am Montag das zuständige Gericht. Dem tatverdächtigen Kriminologie-Doktoranden wird unter anderem Mord in vier Fällen zur Last gelegt. Die im November vergangenen Jahres begangenen Taten hatten in den USA für große Aufmerksamkeit gesorgt – auch weil das Motiv völlig unklar ist.