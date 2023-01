300 Befragungen, 20.000 Hinweise

Der mutmaßliche Täter selbst soll in Pullman im US-Bundesstaat Washington gelebt haben. Nach CNN-Informationen nur etwa 14 Kilometer vom Tatort entfernt. Seine Wohnung und sein Büro auf dem Campus der Washington State University in Pullman wurden am Freitagmorgen von den Strafverfolgungsbehörden durchsucht, wie die Universität in einer Erklärung bestätigte.



Die Hochschule des Verdächtigen befindet sich im Nordwesten der USA, nahe der Grenze der Bundesstaaten Washington und Idaho, nur wenige Kilometer entfernt von der Kleinstadt Moscow. Dort waren die Studentinnen und der Student der Universität am 13. November tot in einer Wohnung entdeckt worden.