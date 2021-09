Nach Anschlag in Idar-Oberstein Wie gefährlich ist die »Querdenker«-Szene?

Ein Mann will Bier kaufen. Er trägt keine Maske. Der Kassierer weist ihn darum ab. Kurze Zeit später ist der Kassierer tot. Die Bluttat an einer Tankstelle in Idar-Oberstein macht fassungslos. Wie radikal ist die Szene der Coronaleugner?