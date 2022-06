Erst Ende Mai tauchte Leon den Angaben zufolge wieder auf. Anwohner in dem entlegenen Dorf McGrath, mehr als 200 Kilometer von Ruby entfernt, sichteten den Hund demnach und lockten ihn mit Futter an. Am 4. Juni sei es dann gelungen, das Tier einzufangen, teilten die Organisatoren mit . Borges reiste aus Frankreich an und wurde in McGrath wieder mit Leon vereint, wie das Portal »People« am Montag berichtete.