Seattle trauert um berühmte Labrador-Hündin Total Eclipse of the Heart

Es begann im Frühjahr 2015: Die Hündin Eclipse wartete mit ihrem Herrchen Jeff Young an einer Bushaltestelle, die beiden wollten in den Park. Doch Young, so erzählte er es später, rauchte eine Zigarette – und Eclipse verlor offenbar die Geduld. Das Tier sprang allein in den Bus, Young bemerkte es erst, als der schon abgefahren war. Doch die Panik des Mannes dauerte nicht lange: Er fand Eclipse wenig später genau dort, wo er ursprünglich hin wollte – im Hundepark.