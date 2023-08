Eine Frau ist am Bodensee unglücklich auf einem Schlauchboot gestürzt – und hat sich schwer an einem Flaggenstock aus Metall verletzt, der sich in ihren Brustkorb bohrte. Die 62-Jährige aus der Schweiz wollte am Sonntagabend auf dem Bodensee vor Immenstaad von einem Schlauchboot zum nächsten übersteigen und stürzte dabei, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte.