Immer mehr Bundesbürger legen sich einen Kleinen Waffenschein zu. In Niedersachsen beispielsweise stieg die Zahl der registrierten Kleinen Waffenscheine im vergangenen Jahr erneut. Ende 2022 wurden laut dem Innenministerium in Hannover 79.794 der Scheine erfasst, die zum Führen von Schreckschuss-, Reizstoff und Signalwaffen in der Öffentlichkeit berechtigen, rund 4000 mehr als ein Jahr zuvor. Für den Erwerb und Besitz dieser Waffen wird keine Erlaubnis benötigt, für das Tragen im öffentlichen Raum hingegen schon.