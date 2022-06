Viele Baubetriebe passen die Arbeitszeiten auf den Baustellen an. Die französische Bahn sorgt sich um die Schienen und Oberleitungen, die sich in der Hitze verformen könnten: Am Bahnhof in Bordeaux wurden bereits 53 Grad an den Schienen gemessen.

Mehrere Städte erweitern wegen der Hitze die Öffnungszeiten der Parks und stellen Nebelmaschinen auf. Die französische Regierung hat außerdem Vorkehrungen zum Schutz von Obdachlosen und alten Menschen getroffen.

Sie will 500 Millionen Euro in die Begrünung der Innenstädte investieren, um Frischeoasen zu schaffen. Auch in Deutschland werden zum Wochenende hohe Temperaturen erwartet – allerdings »nur« bis zu 36 Grad.