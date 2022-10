Das Tier wurde als Jungvogel in Alaska während des Sommers der nördlichen Hemisphäre mit einem GPS-Chip und einem winzigen Solarpanel versehen. So konnte ein internationales Forschungsteam seine erste jährliche Wanderung über den Pazifischen Ozean verfolgen, sagte Eric Woehler, Leiter von BirdLife Tasmanien. Da der Vogel so jung war, sei sein Geschlecht nicht bekannt.