Der Vorfall ereignete sich, als Streifenpolizisten in Herford den 19-jährigen Autofahrer kontrollieren wollten und ihn zum Anhalten aufforderten. Der Mann gab stattdessen Gas und floh in das benachbarte Bad Salzuflen, die Polizei folgte ihm bis in eine Sackgasse. Dort musste der Mann halten, die Beamten stiegen den Angaben zufolge aus, um ihn festzunehmen.