70 Prozent der Passagiere vermeintlich positiv Coronatests an Flughafen in Indien waren offenbar fehlerhaft

Beim Abflug in Italien waren alle Passagiere negativ, wenige Stunden später in Indien dann positiv: Zahlreiche Tests am Flughafen in Amritsar waren offenbar mangelhaft. Es ist nicht der einzige Fall.