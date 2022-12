WHO warnte bereits vor indischen Hustensäften

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte im Oktober vor mehreren Hustensäften aus Indien gewarnt, die »inakzeptable Mengen« von Ethylenglykol und Diethylenglykol enthielten. Die vom indischen Pharmaunternehmen Maiden Pharmaceuticals hergestellten Medikamente wurden mit dem Tod von fast 70 Kindern in Gambia in Verbindung gebracht. Die Kinder waren an akutem Nierenversagen gestorben.

Die Behörden in Indien hatten nach der WHO-Warnung Ermittlungen gegen Maiden Pharmaceuticals eingeleitet. Die Untersuchung habe ergeben, dass die beanstandeten Medikamente den »Qualitätsstandards« entsprachen, hieß es danach.