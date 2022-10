Indische Medien zeigten Bilder, auf denen Teile der Brücke aus dem Wasser ragen und Rettungsmannschaften zu Hilfe eilen. Helfer waren auch in Booten unterwegs. Viele Menschen würden in Krankenhäuser gebracht, hieß es auf dem Portal »Times of India«. Es seien etwa 100 Menschen verletzt worden, hieß es von den Behörden.