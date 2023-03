Ein Selfie mit wilden Elefanten – dieser Wunsch wurde einem Mann in Indien zum Verhängnis. Er starb bei einem entsprechenden Versuch: Der 27-Jährige habe am Dienstag gesehen, wie zwei Elefanten aus einem Wald im südlichen Bundesstaat Tamil Nadu kamen, und wollte Fotos aufnehmen, berichtete die »Times of India« unter Berufung auf einen örtlichen Waldbehördenmitarbeiter. Dann sei eines der Tiere auf ihn zugekommen und habe ihn niedergetrampelt.