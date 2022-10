Videos örtlicher Medien zeigen Menschen, die sich verzweifelt an Trümmerteile klammern oder versuchen, im Dunkeln an Land zu schwimmen. Bei dem Zusammenbruch einer Fußgängerbrücke im Westen Indiens sind mindestens 141 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten dieser Todesopfer seien ertrunken, sagte ein Vertreter der örtlichen Behörden in der Nacht zum Montag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP.