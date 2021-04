Indien Mehr als 20 Covid-19-Patienten sterben durch defekten Sauerstofftank

Wegen eines undichten Sauerstofftanks sind mindestens 22 Menschen in einem indischen Krankenhaus gestorben. In Indien mangelt es derzeit an medizinischem Sauerstoff, die Zahl der Infizierten und Erkrankten steigt.