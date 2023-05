Auslöser für die Gewalt war der Protestmarsch einer ethnischen Gruppe, der in Unruhen mündete. Fahrzeuge und Häuser wurden in Brand gesetzt. Die Behörden setzten Tränengas ein, das Militär entsandte Tausende Soldaten in den an Myanmar grenzenden Bundesstaat. Die Behörden verhängten eine Internet- und eine Ausgangssperre und erließen für »extreme Situationen« einen Schießbefehl.