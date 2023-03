In der indonesischen Hauptstadt Jakarta sind beim Brand eines Treibstofflagers mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Kinder. Mindestens 50 weitere Menschen seien bei dem am Freitagabend (Ortszeit) ausgebrochenen Feuer im Depot Plumpang des staatlichen Erdöl-Konzerns Pertamina verletzt worden, erklärte Armee-Stabschef Dudung Abdurachman. Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle. Die Ursache des Brands wird Abdurachman und dem Konzern Pertamina zufolge noch untersucht. Mehrere dicht besiedelte Wohngebiete in der Gegend wurden demnach geräumt.