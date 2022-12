Er spuckt bereits Rauch und Asche, viele Hundert Meter hoch: Nach einer Eruption des Vulkans Semeru auf der indonesischen Insel Java haben die Behörden die höchste Warnstufe ausgerufen. Der Feuerberg bedrohe die umliegenden Dörfer, teilte das Zentrum für Vulkanologie und geologischen Katastrophenschutz mit, es gingen heiße »Lawinen« aus Lava an seinen Hängen hinab. Die meisten Bewohner in den beiden am stärksten bedrohten Dörfern hätten sich in Sicherheit gebracht, sagte eine Sprecherin der Katastrophenschützer in Lumajang.