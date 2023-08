Weil der indonesische Ableger der Miss-Wahl auch die Rechte an der Wahl in Malaysia halte, werde der Schönheitswettbewerb auch dort nicht mehr ausgetragen, hieß es von der Mutterorganisation in New York.

In einem ausführlichen Beitrag auf Instagram wies die Direktorin der indonesischen Miss-Wahl, Poppy Capella, jegliche Beteiligung an den Körperuntersuchungen von sich. Sie habe nie »gewusst, befohlen, gefordert oder zugelassen«, dass durch Verantwortliche »Gewalt oder sexuelle Belästigung« begangen werde, schrieb sie.