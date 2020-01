Mindestens 16 Menschen sind in und rund um die indonesische Hauptstadt Jakarta durch heftige Überschwemmungen ums Leben gekommen. Nach stundenlangen, starken Regenfällen am Silvestertag seien Teile Jakartas und seiner Satellitenstädte unter Wasser gesetzt worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde mit.

Dabei seien Häuser geflutet und Autos weggespült worden. Tausende seien in Notunterkünfte gebracht worden. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf Angaben aus dem Sozialministerium von 21 Todesopfern.

Auch einige Zugverbindungen wurden den Behörden zufolge gestrichen. Zudem wurde der Halim Perdanakusuma Flughafen laut Verkehrsministeriums geschlossen, weil die Start- und Landebahnen überflutet waren.

Toter durch Stromschlag

Ein 16-Jähriger wurde nach Angaben der Katastrophenschutzbehörden durch einen Stromschlag aus einer defekten Leitung getötet. Um weitere ähnliche Unglücke zu verhindern, wurde die Stromversorgung in vielen Teilen der Metropole gekappt, wie ein Sprecher der Versorgungsfirma PLN mitteilte.

Acht weitere Menschen starben demnach an Unterkühlung, ertranken oder kamen bei Erdrutschen in den Außenbezirken der Stadt ums Leben. Unter den Toten war auch ein älteres Ehepaar, das durch die bis zu vier Meter hohe Flut in seinem Haus eingeschlossen wurde, nachdem ein Fluss über die Ufer getreten war.

AP Photo/Achmad Ibrahim Bis zur Hüfte reicht das Wasser teilweise in der indonesischen Hauptstadt Jakarta

Nach Behördenangaben wurden rund 19.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Weitere Evakuierungen waren laut des Gouverneurs von Jakarta, Anies Baswedan, noch im Gange. Auch für die kommenden Tage sind Regen und Gewitter vorhergesagt. Im Großraum Jakarta leben rund 30 Millionen Menschen.

Es waren die schlimmsten Überschwemmungen seit 2013. Damals starben mehrere dutzend Menschen, nachdem die Stadt in Folge heftiger Monsunregen überflutet worden war. Überschwemmungen sind in Indonesien häufig, besonders während der Regenzeit, die Ende November begonnen hat.