40 Stunden lang hat ein sechsjähriger Junge unter Schutt und Trümmern ausgeharrt: Knapp zwei Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Indonesien wurde das Kind aus einem eingestürzten Haus gerettet. Der Junge sei am Mittwochmorgen (Ortszeit) in der am stärksten betroffenen Stadt Cianjur gefunden worden, teilte ein an dem Einsatz beteiligter Feuerwehrmann mit. Das Kind habe noch geatmet und sei sofort behandelt worden.